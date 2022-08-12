Названа цена российского электромобиля Evolute

«Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее 3 миллионов рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тысяч рублей... Таким образом, планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 миллионов рублей», - указали там.