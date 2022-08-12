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1 час назад

Новости автомира: названа цена российского электромобиля Evolute

Лера Букина

Стоимость российского легкового электромобиля Evolute будет составлять менее 3 миллионов рублей. При покупке новинки по программе льготного автокредитования или лизинга она обойдется примерно в 2 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда.

Названа цена российского электромобиля Evolute
Фото: DongfengDongfeng

«Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее 3 миллионов рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тысяч рублей... Таким образом, планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 миллионов рублей», - указали там.

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Минпромторг в июле сообщал, что начало производства электромобилей Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецке ожидается в сентябре, тогда же они должны поступить в продажу. Ведомство также заявило о планах презентовать электромобиль в последних числах августа в онлайн-формате.

Компания «Моторинвест» заключила контракт с Минпромторгом РФ и Липецкой областью СПИК по производству электромобилей весной.

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