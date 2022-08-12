Новый электрокар Dongfeng назовет в честь лучшего дня недели

Подконтрольная Dongfeng марка Forthing добавит в свой модельный ряд электрический кроссовер, названный в честь самого лучшего дня недели — Friday («Пятница»). Он получит единственный электромотор на передней оси и сможет разгоняться до 180 километров в час. Основой новинки старите бензиновый вседорожник Forthing T5 EVO, цены на который в Китае стартуют с 108 900 юаней, или 990 тысяч рублей.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Под брендом Forthing (Fengxing) с 2001 года китайская Dongfeng выпускает седаны, кроссоверы и минивэны — всего 14 моделей. Но скоро к ним присоединится ещё один вседорожник с именем Friday. Это электрокар на базе Forthing T5 EVO, вместо турбомотора 1.5 (197 л.с.) и «робота» DCT использующий электрическую силовую установку мощностью 204 лошадиные силы.

По размерам Forthing Friday практически не отличается от T5 EVO, а колесная база у машин и вовсе одинаковая — 2715 миллиметров. При этом электрокар получит оригинальное оформление передней части и контрастные акценты по нижнему периметру кузова.

Motor.ru

Старт продаж запланирован на четвертый квартал этого года. Цен пока нет, однако начальный T5 EVO стоит 108 900 юаней, или 990 тысяч рублей.