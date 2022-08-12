Новый электрокар Dongfeng назовет в честь лучшего дня недели

Подконтрольная Dongfeng марка Forthing добавит в свой модельный ряд электрический кроссовер, названный в честь самого лучшего дня недели — Friday («Пятница»). Он получит единственный электромотор на передней оси и сможет разгоняться до 180 километров в час. Основой новинки старите бензиновый вседорожник Forthing T5 EVO, цены на который в Китае стартуют с 108 900 юаней, или 990 тысяч рублей.
Под брендом Forthing (Fengxing) с 2001 года китайская Dongfeng выпускает седаны, кроссоверы и минивэны — всего 14 моделей. Но скоро к ним присоединится ещё один вседорожник с именем Friday. Это электрокар на базе Forthing T5 EVO, вместо турбомотора 1.5 (197 л.с.) и «робота» DCT использующий электрическую силовую установку мощностью 204 лошадиные силы.
По размерам Forthing Friday практически не отличается от T5 EVO, а колесная база у машин и вовсе одинаковая — 2715 миллиметров. При этом электрокар получит оригинальное оформление передней части и контрастные акценты по нижнему периметру кузова.
Старт продаж запланирован на четвертый квартал этого года. Цен пока нет, однако начальный T5 EVO стоит 108 900 юаней, или 990 тысяч рублей.
Ну а в прошлом месяце с конвейера завода Dongfeng в Китае сошел первый предсерийный экземпляр модели Warrior M18. Брутальный вездеход с электрической силовой установкой мощностью 1070 лошадиных сил бросает вызов GMC Hummer EV, хотя напрямую за покупателей они вряд ли будут конкурировать. По предварительной информации, стоимость M18 составит 600 000–700 000 юаней, что эквивалентно 5,5–6,4 миллиона рублей.