Японские мотопроизводители прекращают выпуск 20-ти популярных моделей

40% всей мототехники на планете выпускается именно в Японии. Однако к концу 2022 года 20 моделей мотоциклов производить перестанут. Такой шаг объясняется изменением экологических стандартов относительно двигательной системы.
Из 190 моделей таких производителей мототехники, как Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha, будет выпускаться только 170. Оставшиеся в производстве модели получат модернизированные двигатели, некоторые из них переведут на электричество.
Завершают свою историю следующие популярные модели:
Среднеразмерный байк CB400 Super Four (Honda), который в 90-х годах был признан бестселлером.Полноразмерный Gold Wing.Две модели туреров FJR1300 (Yamaha).Среднеразмерный GSX250R (Suzuki).
Японские производители мототехники являются мировыми лидерами благодаря стильному дизайну своей продукции, отличным техническим характеристикам, инновационным технологиям, качественной сборке и продолжительному сроку эксплуатации.
Производители мотоциклов уже давно взяли курс на выпуск электрических моделей. К примеру, Kawasaki к 2035 году планирует выпускать только электрические байки. А к 2025 году должно появиться 10 новых моделей на электрическом ходу. Данный производитель занимает небольшую долю на мировом рынке – всего 1%, но достаточно популярен у себя на родине в Японии, а также в Северной Америке.
Honda является самым крупным производителем мототехники в мире, к 2050 году компания планирует декарбонизироваться. Yamaha тоже работает в данном направлении, к 2050 году 90% мотоциклов планируется перевести на электричество. Параллельно ведется разработка водородного двигателя. Компания производит мотоциклы преимущественно для азиатского рынка (80%).
Вместе с тем четверка крупнейших японских мотопроизводителей совместными усилиями разрабатывают новые электрические байки с общей конструкцией аккумуляторных батарей.
И все же, стоит отметить, что актуальность мотоциклов падает вместе с продажами. Современное поколение предпочитает сесть за руль автомобиля нежели байка.