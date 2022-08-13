Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Новости автомира: японские мотопроизводители прекращают выпуск 20-ти популярных моделей

Car.ru

40% всей мототехники на планете выпускается именно в Японии. Однако к концу 2022 года 20 моделей мотоциклов производить перестанут. Такой шаг объясняется изменением экологических стандартов относительно двигательной системы.

Японские мотопроизводители прекращают выпуск 20-ти популярных моделей
Фото: car.rucar.ru

Из 190 моделей таких производителей мототехники, как Kawasaki, Honda, Suzuki, Yamaha, будет выпускаться только 170. Оставшиеся в производстве модели получат модернизированные двигатели, некоторые из них переведут на электричество.

Завершают свою историю следующие популярные модели:

Среднеразмерный байк CB400 Super Four (Honda), который в 90-х годах был признан бестселлером.Полноразмерный Gold Wing.Две модели туреров FJR1300 (Yamaha).Среднеразмерный GSX250R (Suzuki).

Японские производители мототехники являются мировыми лидерами благодаря стильному дизайну своей продукции, отличным техническим характеристикам, инновационным технологиям, качественной сборке и продолжительному сроку эксплуатации.

Производители мотоциклов уже давно взяли курс на выпуск электрических моделей. К примеру, Kawasaki к 2035 году планирует выпускать только электрические байки. А к 2025 году должно появиться 10 новых моделей на электрическом ходу. Данный производитель занимает небольшую долю на мировом рынке – всего 1%, но достаточно популярен у себя на родине в Японии, а также в Северной Америке.

Honda является самым крупным производителем мототехники в мире, к 2050 году компания планирует декарбонизироваться. Yamaha тоже работает в данном направлении, к 2050 году 90% мотоциклов планируется перевести на электричество. Параллельно ведется разработка водородного двигателя. Компания производит мотоциклы преимущественно для азиатского рынка (80%).

Вместе с тем четверка крупнейших японских мотопроизводителей совместными усилиями разрабатывают новые электрические байки с общей конструкцией аккумуляторных батарей.

И все же, стоит отметить, что актуальность мотоциклов падает вместе с продажами. Современное поколение предпочитает сесть за руль автомобиля нежели байка.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители