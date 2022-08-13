Во сколько обходится содержание самой популярной иномарки в России?

На автомобильном рынке России традиционно проявляются лидеры по продажам. В последнее время в пятерке оказываются модели корейского производства, а именно, представители линеек Hyundai и KIA. Эксперты выяснили, во сколько обходится обслуживание самого популярного в РФ автомобиля - KIA Rio.

Фото: car.ru car.ru

Автомобили семейства KIA Rio носят статус самых продаваемых на рынке России, если рассматривать сегмент иномарок. Вместе с тем, модель считается одной из самых доступных в продаже. Так, за седан Rio придется отдать от 1 434 900 рублей, за кросс-хэтчбек - 1 574 900 рублей. Рассмотрим, в какую сумму обойдется обслуживание данных автомобилей в России.

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В ходе исследования рассматривали седан KIA Rio в версии с мотором 1,4 производительностью 100 л.с. и механической КПП. Анализ проводился и для KIA Rio X, который оснащен двигателем 1,6 на 123 л.с. и АКПП. Расчеты показали, что на 1 км в пути данные автомобили требуют 8 рублей 80 копеек и 10 рублей 70 копеек соответственно.

В случае с седаном, месячные расходы составляют 14 730 рублей. За 5 лет придется выложить сумму в 883 784 рубля. Данные расчеты применимы в том случае, если за указанный период автомобили проедут 100 000 км в Москве или Московской области. Есть условия и по возрасту и стажу автомобилиста - 35 и 10 лет соответственно. Самая крупная статья расходов - топливо. На него уходит 342 720 рублей. На втором месте идет техническое обслуживание - 123 930 рублей. Кроме того, владельцу нужно оформлять страховой полис ОСАГО, который займет дополнительные 46 352 рубля, а КАСКО - 341 342 рубля. Налог на транспорт в общей сложности потребует 6 000 рублей.

Для хэтчбека расходы более крупные. Так, за месяц они составляют 17 833 рубля, за 5 лет - 1 070 001 рубль. На топливо в указанный период уйдет 423 640 рублей, на техническое обслуживание - 151 807 рублей, на комплект зимней резины - 23 440 рублей. Кроме того, владельцу нужно будет оформлять ОСАГО и КАСКО - 58 996 и 396 743 рубля соответственно.