Автомобиль Volkswagen Стивена Хокинга выставили на продажу

Личный автомобиль физика Стивена Хокинга, микроавтобус Volkswagen Caravelle выставили на британской аукционной площадке Silverstone.
Микроавтобус Volkswagen Caravelle GL 112 1988 года выпуска Хокинг использовал на своей свадьбе в 1995 году. Ученый купил автомобиль еще новым и использовал до 1999-го, когда состояние здоровья Хокинга начало ухудшаться. На аукцион микроавтобус выставил племянник ученого, который владеет машиной с 2003 года.
Автомобиль оснащен 2,1-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. Пробег составляет 145 тыс. км. К микроавтобусу прилагаются записи о техобслуживании в Кембридже. Аукцион состоится 27 августа.
Хокинг умер в марте 2018 года в возрасте 76 лет. В 1963 году, когда Хокинг заканчивал Оксфордский университет, врачи диагностировали у него боковой амиотрофический склероз — заболевание двигательных нейронов, которое лишает мышцы человека возможности двигаться.