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1 час назад

Новости автомира: Zenvo анонсировал новый таинственный суперкар

Motor.ru

Датский автопроизводитель Zenvo Automotive, который известен своим необычными суперкарами, последним из которых стало купе TSR-S с фирменным активным «центростремительным» антикрылом Zenvo Centripetal Wing, готовит новую модель. Автомобиль покажут уже в августе, но пока речь идёт исключительно о закрытой презентации для самых преданных поклонников марки и потенциальных клиентах компании, которых пригласят на корпоративное мероприятие в США.

Zenvo анонсировал новый таинственный суперкар
Фото: Zenvo AutomotiveZenvo Automotive

Коммерческий директор Zenvo и председатель правления Zenvo Automotive Йенс Свердруп подтвердил участие как минимум двух Zenvo TSR-S в мероприятиях в рамках проекта Exotics on Broadway, но это будет не главное для фирмы событие в Монтерее.

Уже известно, что закрытая часть Автомобильной недели в поместье Quail Lodge станет местом презентации абсолютно нового суперкара из Дании, который компания намерена показать ограниченному кругу зрителей. Никаких подробностей о том, что это может быть за автомобиль и когда состоится его публичный дебют, не сообщается.

Напомним, на сегодняшний день в линейке Zenvo Automotive купе Zenvo ST1, на базе которого сделаны трековый Zenvo TSR, Zenvo TSR-S и Zenvo TS1 GT. Стоимость каждого датского суперкара оценивается примерно в полтора миллиона евро.

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