Zenvo анонсировал новый таинственный суперкар

Датский автопроизводитель Zenvo Automotive, который известен своим необычными суперкарами, последним из которых стало купе TSR-S с фирменным активным «центростремительным» антикрылом Zenvo Centripetal Wing, готовит новую модель. Автомобиль покажут уже в августе, но пока речь идёт исключительно о закрытой презентации для самых преданных поклонников марки и потенциальных клиентах компании, которых пригласят на корпоративное мероприятие в США.

Фото: Zenvo Automotive Zenvo Automotive

Коммерческий директор Zenvo и председатель правления Zenvo Automotive Йенс Свердруп подтвердил участие как минимум двух Zenvo TSR-S в мероприятиях в рамках проекта Exotics on Broadway, но это будет не главное для фирмы событие в Монтерее.

Уже известно, что закрытая часть Автомобильной недели в поместье Quail Lodge станет местом презентации абсолютно нового суперкара из Дании, который компания намерена показать ограниченному кругу зрителей. Никаких подробностей о том, что это может быть за автомобиль и когда состоится его публичный дебют, не сообщается.