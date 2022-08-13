Штраф за шум от машин и мотоциклов могут увеличить до 100 000 рублей

Фракция “Новые люди” собирается подготовить и внести в сентябре законопроект, касающийся увеличения штрафов до 100 тыс. руб. за шум от мотоциклов и машин.

Об этом было сообщено председателем думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым.

По его словам, фракция планирует создать рабочую группу, чтобы в рамках работы Государственной думы обсудить все правовые коллизии, которые могут возникнуть. Внести законопроект планируют в сентябре, с запуском осенней сессии. Парламентарий также отметил, что одной из основных задач законопроекта является снижение уровня шума от транспортных средств.

Сейчас предельный уровень шума для транспорта – 96 децибел. Необходимо снизить нормативный уровень шума для машин и мотоциклов до 68 децибел. Демин также пояснил, что за повышенный уровень шума может быть наложен штраф в размере до 100 тыс. руб. при первом нарушении, а при повторном нарушении мотоцикл могут отправить на штрафстоянку на срок до 3 месяцев.