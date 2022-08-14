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2 часа назад

Новости автомира:Acura NSX и BMW M4 сравнили в дрэг-рейсинге

Motor.ru

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, опубликовала очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новом видеоролике участниками дуэли стали современные спорткары — представитель японской школы Acura NSX и защищающая честь немецкого автопрома BMW M4. Кроме того, эта гонка стала еще и сражением различных типов силовой установки — гибридной бензоэлектрической у Acura и полностью бензиновой у BMW.

Acura NSX и BMW M4 сравнили в дрэг-рейсинге
Фото:  Hoonigan Hoonigan

Выпущенная в 2017 году Acura NSX получила ряд доработок, которые позволили увеличить отдачу гибридной силовой установки на базе 3,5-литрового V6 до 673 лошадиных сил. 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод при массе чуть более 1700 килограммов делают модель достойным соперником на четверти мили.

BMW M4 2016 года выпуска также доработана, что подтверждают 700 лошадиных сил, снятых с 3,0-литрового бензинового турбомотора. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и задним приводом, но весит купе около полутора тонн — легче своего оппонента.

В итоге соревнование получилось интересным и весьма показательным, поскольку продемонстрировало преимущества и гибридной силовой установки, и полного привода, но только в определённых условиях гонок по прямой.

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