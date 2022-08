Acura NSX и BMW M4 сравнили в дрэг-рейсинге

Американская команда Hoonigan, которая помимо подготовки автомобилей к гонкам ведёт и собственный блог, опубликовала очередной эпизод своего онлайн-проекта This vs. That. В новом видеоролике участниками дуэли стали современные спорткары — представитель японской школы Acura NSX и защищающая честь немецкого автопрома BMW M4. Кроме того, эта гонка стала еще и сражением различных типов силовой установки — гибридной бензоэлектрической у Acura и полностью бензиновой у BMW.