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1 час назад

Новости автомира: Россиянам пригрозили арестом из-за тонировки авто

Майк Габриелян

В России водителей могут арестовать из-за запрещенной тонировки автомобиля, если они ездят с нею более 10 дней. Об этом предупредил сайт ГИБДД.

В ГИБДД пригрозили водителям арестом из-за тонировки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дорожные инспекторы напомнили, что за управление автомобилем, стекла которого не соответствуют нормативам по светопропусканию, грозит штраф 500 рублей. Если водитель не может или не желает снять пленку на месте, ему выдается требование об устранении неисправности в течение 10 дней.

Если автомобилист проигнорирует данный срок, это будет рассматриваться как «неповиновение законному требованию сотрудника полиции».

«Сотрудники Госавтоинспекции вправе привлечь водителя к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КОАП за неповиновение законному требованию сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

Максимальная ответственность по этой статье составляет 15 суток ареста.

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