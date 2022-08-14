В ГИБДД пригрозили водителям арестом из-за тонировки

В России водителей могут арестовать из-за запрещенной тонировки автомобиля, если они ездят с нею более 10 дней. Об этом предупредил сайт ГИБДД.

Дорожные инспекторы напомнили, что за управление автомобилем, стекла которого не соответствуют нормативам по светопропусканию, грозит штраф 500 рублей. Если водитель не может или не желает снять пленку на месте, ему выдается требование об устранении неисправности в течение 10 дней.