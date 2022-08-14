В России назвали самые гниющие автомобили

Коррозия — одна из самых популярных и сложных проблем в ремонте автомобиля, потому что обработка поверхностей и деталей может обойтись в сумму, сопоставимую со стоимостью авто. Издание Daily-Motor.Ru провело исследование, опираясь на данные из автомастерских, и собрали антирейтинг популярных в России машин, которые ржавеют быстрее остальных. Среди них оказались и российские, и китайские авто.

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На первом месте по активности коррозии оказался «УАЗ Патриот». Модели, выпущенные до 2018 года, полностью покрывались ржавчиной, но после использования американских технологий и нового катафорезного грунта скорость коррозии удалось затормозить вдвое. Однако даже в таких условиях «УАЗ Патриот» остался лидером списка.

Вторую строчку топа занял китайский Lifan X60 российской сборки — на концерне Derways в Черкесске. Эта модель часто страдала от коррозии, а проблемы на производстве в России только ухудшали её состояние. По словам экспертов, владельцы авто часто замечали, что машину разъела ржавчина всего после двух лет использования.

Третьим в списке оказался автомобиль Daewoo Nexia. Модели, выпущенные с 1996 по 2016 год, имели серьёзные проблемы со стойкостью против коррозии, и избавиться от них не помог даже рестайлинг. Через два года на ходу авто начинало разваливаться — задние арки и нижние части дверей покрывались ржавыми дырами, а у некоторых даже отпадали пороги.