Экс-ведущий Top Gear попал в больницу после аварии на съемках

Экс-ведущий Top Gear Джеймс Мэй попал в больницу после аварии на съёмках. Британский таблоид The Sun выяснил, что 59-летний журналист за рулём Mitsubishi Lancer Evolution не справился с опасным трюком на закрытой военно-морской базе и протаранил стену. Мэй разбил голову, сломал как минимум одно ребро и был госпитализирован. Соведущим Мэя — Джереми Кларксону и Ричарду Хаммонду — пришлось продолжить работу без коллеги.

Фото: Mitsubishi Mitsubishi

The Sun уточняет, что инцидент произошёл ещё в марте, но о тяжести последствий стало известно только сейчас. По неофициальным данным Хаммонду, Кларксону и Мэю нужно было по очереди разогнать раллийные автомобили по тоннелю закрытой норвежской военно-морской базы. Сложность трюка была в том, что огни тоннеля загорались только в момент появления автомобиля, так что у пилота были считанные секунды, чтобы среагировать.

С задачей не удалось справиться Мэю с прозвищем «Капитан улитка». Журналист затормозил слишком поздно и на скорости около 120 километров в час врезался в стену. К счастью, на съёмках дежурили медики, которые оперативно оказали ведущему «Гранд Тура» первую помощь и отправили его в больницу. Путешествие за полярным кругом Кларксон и Хаммонд продолжили без него.