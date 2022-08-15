Представлен роскошный китайский минивэн вдвое дешевле Toyota Alphard

В Китае дебютировал роскошный минивэн HQ9 государственного концерна FAW. Новинка будет продаваться под премиум-брендом Hongqi. Откровений по технике нет: Hongqi HQ9 — это бензиновый минивэн с поперечно расположенным четырёхцилиндровым двигателем, передним приводом и классическим «автоматом». Размеры и цена «девятки» впечатляют: по длине китайский минивэн превосходит Toyota Alphard, а базовая версия стоит вдвое дешевле японского одноклассника.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Создатели Hongqi HQ9 явно держали в уме Toyota Alphard, ведь определённое дизайнерское сходство есть. При этом китайский минивэн почти на 28 сантиметров длиннее и на 15,5 сантиметра шире японского, а разница в длине колёсной базы составляет 20 сантиметров. При этом Hongqi принимает предзаказы по цене от 400 тысяч юаней (3,6 миллиона рублей), тогда как Alphard стоит в Поднебесной от 839 тысяч юаней!

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Выглядит минивэн под стать другим моделям Hongqi. Кузов щедро украшен хромом, в палитре есть изысканные цвета, а оснащение богатое уже «в базе». У топ-версии семиместный салон с мультиконтурными креслами на первых двух рядах; VIP-персонам доступны оттоманки, откидные столики и отдельные планшеты в подлокотниках, а спинки кресел можно отклонять на угол до 173 градусов.

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Сиденья третьего ряда могут сдвигаться продольно с помощью сервопривода, увеличивая площадь багажника. Панорамная крыша, россыпь USB-разъёмов, пять зон климат-контроля, дорогие отделочные материалы вроде тканевого пола и деревянных вставок на передней панели — Hongqi выглядит солидно.

Перед водителем виртуальные приборы, у мультимедиасистемы широкоформатный тачскрин, а вот регулировки климата доверены физическим «качелькам». В списке электронных помощников — автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и система контроля полосы.

Пока раскрыта единственная версия с 252-сильным турбомотором объёмом 2,0 литра, 8-скоростным «автоматом» и передним приводом. Хотя у Hongqi HQ9 многорычажная задняя подвеска, рассчитывать на версию с механическим полным приводом не стоит, ведь почти все китайские минивэны моноприводные. А вот заряжаемым гибридом «девятка» со временем наверняка станет.