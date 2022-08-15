Представлен роскошный китайский минивэн вдвое дешевле Toyota Alphard

В Китае дебютировал роскошный минивэн HQ9 государственного концерна FAW. Новинка будет продаваться под премиум-брендом Hongqi. Откровений по технике нет: Hongqi HQ9 — это бензиновый минивэн с поперечно расположенным четырёхцилиндровым двигателем, передним приводом и классическим «автоматом». Размеры и цена «девятки» впечатляют: по длине китайский минивэн превосходит Toyota Alphard, а базовая версия стоит вдвое дешевле японского одноклассника.
Создатели Hongqi HQ9 явно держали в уме Toyota Alphard, ведь определённое дизайнерское сходство есть. При этом китайский минивэн почти на 28 сантиметров длиннее и на 15,5 сантиметра шире японского, а разница в длине колёсной базы составляет 20 сантиметров. При этом Hongqi принимает предзаказы по цене от 400 тысяч юаней (3,6 миллиона рублей), тогда как Alphard стоит в Поднебесной от 839 тысяч юаней!
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Выглядит минивэн под стать другим моделям Hongqi. Кузов щедро украшен хромом, в палитре есть изысканные цвета, а оснащение богатое уже «в базе». У топ-версии семиместный салон с мультиконтурными креслами на первых двух рядах; VIP-персонам доступны оттоманки, откидные столики и отдельные планшеты в подлокотниках, а спинки кресел можно отклонять на угол до 173 градусов.
Сиденья третьего ряда могут сдвигаться продольно с помощью сервопривода, увеличивая площадь багажника. Панорамная крыша, россыпь USB-разъёмов, пять зон климат-контроля, дорогие отделочные материалы вроде тканевого пола и деревянных вставок на передней панели — Hongqi выглядит солидно.
Перед водителем виртуальные приборы, у мультимедиасистемы широкоформатный тачскрин, а вот регулировки климата доверены физическим «качелькам». В списке электронных помощников — автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и система контроля полосы.
Пока раскрыта единственная версия с 252-сильным турбомотором объёмом 2,0 литра, 8-скоростным «автоматом» и передним приводом. Хотя у Hongqi HQ9 многорычажная задняя подвеска, рассчитывать на версию с механическим полным приводом не стоит, ведь почти все китайские минивэны моноприводные. А вот заряжаемым гибридом «девятка» со временем наверняка станет.
На китайский рынок Hongqi HQ9 выйдет осенью. Даже максимально оснащённый минивэн едва ли будет стоить заметно больше 500 тысяч юаней, так что местные бизнесмены наверняка проявят интерес к новинке. А вот экспортные продажи однообъёмника сомнительны, ведь за пределами Поднебесной рынок MPV угасает.