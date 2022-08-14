BMW выставила на продажу гоночный M8 GTE

Современные гоночные автомобили заводской подготовки если и продаются, то исключительно гоночным командам. Но в BMW решили сделать необычный шаг и выставить один из BMW M8 GTE на продажу частному клиенту. Причем на торгах оказалось не просто купе, а машина с богатой гоночной историей и громкими победами. Более того, в BMW M Motorsport абсолютно не против, если новый владелец спорткара вернёт его на гоночные трассы — компания даже готова обслуживать технику и поставлять для неё запчасти.

Фото: BMW BMW

Всего с 2018 года было сделано восемь экземпляров купе BMW M8 GTE (F92) для участия в американском чемпионате IMSA SportsCar Championship. Шасси №1809 за время выступления в гонках с 2018 по 2020 годы стало самым успешным — команда BMW M Team RLL завоевала на нём шесть подиумов, победила в зачёте Michelin Endurance Cup и стала вице-чемпионом в классе GTLM в зачете пилотов, команд и производителей.

Особенной машину делают её успехи в марафоне «24 часа Дайтоны». В 2021 году купе заняло третье место в классе GTLM, а в 2020-м пилоты Джон Эдвардс, Аугусто Фарфус, Джесси Крон и Час Мостерт выиграли заезд в зачете GTLM — для модели это был дебют в гонках. Сейчас машина со стартовым №24 появилась в продаже.

В беседе с Motor Authority менеджер BMW USA Classic Том Плюцински пояснил, что компания планирует сохранить всего три ходовых экземпляра BMW M8 GTE — два останутся у BMW, а один продадут. В комплекте с машиной новый владелец получит заметки инженеров, пресс-материалы и маркетинговые материалы, награду за победу в Дайтоне 2020 года и специальные инструменты для управления и обслуживания автомобиля.