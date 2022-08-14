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6 часов назад

Раскрыта внешность абсолютно нового Mercedes-Benz E-Class

Motor.ruиещё 1

Внешность абсолютно нового Mercedes-Benz E-Class в кузове W214 раскрыта благодаря патентным снимкам. В соцсетях опубликовали эскизы бизнес-седана седьмой генерации, и E-Class оказался очень похож... на «младший» C-Class серии W206. У обеих моделей одинаковые точки крепления зеркал, схожая линия остекления, близкая по форме оптика и даже общие пропорции. Проще всего определить «старшую» модель Mercedes-Benz по уменьшенной радиаторной решётке.

Раскрыта внешность абсолютно нового Mercedes-Benz E-Class
Фото: Mercedes-Benz E-Class W214Mercedes-Benz E-Class W214

От Mercedes-Benz E-Class в кузове W214 ждут увеличенного заднего свеса, ведь большинство седанов и универсалов станут гибридами. Вероятно, и расстояние между осями вырастет, ведь «родственные» C- и S-Class после смены поколений стали заметно вместительнее. В виде опции появятся «потайные» дверные ручки, хотя на патетных снимках изображена обычная версия.

Mercedes-Benz E-Class W214

Нет сомнений, что Mercedes-Benz E-Class перейдёт на мультимедиасистему с портретно-ориентированным тачскрином, а диагональ цифровой приборной панели увеличится. Можно ожидать расширенных возможностей персонализации и доселе невиданных у модели опций, взятых у флагманского S-Класса.

Моторов V8 у нового E-Класса не будет — с этими двигателями Mercedes-Benz успел попрощаться, выпустив особую серию E 63 S. А вот шестицилиндровые агрегаты под вопросом — возможно, они останутся в гамме. Самые мощные седаны и универсалы наверняка получат заряжаемую гибридную систему E Performance.

Дата премьеры нового Mercedes-Benz E-Class неизвестна, но американские журналисты ждут презентации до конца этого года или в начале следующего. Если верить прогнозам, седан в кузове W214 должен появиться на рынке США в 2024 модельном году, а значит в запасе у «Мерседеса» около двух лет.

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