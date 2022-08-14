Bowlus сделал трейлер-зарядку для электромобилей

Компания Bowlus, которая специализируется на производстве жилых прицепов, представила свой новый дом на колёсах — модель Volterra. Особенностью новинки стала её электрическая система, которая позволяет использовать прицеп не только по прямому назначению, в качестве передвижного жилища, но и как огромный внешний аккумулятор на колёсах, с помощью которого можно даже зарядить электромобиль. Создатели заявляют, что их разработка не имеет аналогов в мире и может неограниченно долго существовать без подключения к внешней электросети.

Фото: Bowlus Bowlus

Футуристичный прицеп лишён бензинового генератора, хотя и позволяет использовать газовые баллоны в качестве альтернативного источника энергии. Основным же способом получения электричества являются солнечные батареи. Bowlus Volterra оснащён установленными на крыше солнечными панелями AeroSolar, которые при мощности 480 Вт за счет особенностей своей конструкции на 30% легче и на 12% эффективнее обычных солнечных батарей.

Использовать солнечные батареи можно как на стоянке, так и в движении, а полученная энергия запасается в литий-железо-фосфатных батареях на 17 кВт•ч. Электричество можно использовать не только для питания бытовой техники, но и для зарядки электромобиля.