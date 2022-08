Новый Chevrolet Colorado получил гоночную версию

Среднеразмерный пикап Colorado нового поколения не успел справить свой дебют, как в Chevrolet уже сделали гоночную версию модели. За основу взяли флагманскую модификацию Colorado ZR2, которая с завода адаптирована к пересеченной местности лучше других версий пикапа, но и она получила ряд доработок. Правда, технических подробностей о новинке пока нет, что не помешало анонсировать гоночный дебют автомобиля в соревнованиях Best in the Desert уже в августе 2022 года.