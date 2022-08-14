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4 часа назад

Новый Chevrolet Colorado получил гоночную версию

Motor.ru

Среднеразмерный пикап Colorado нового поколения не успел справить свой дебют, как в Chevrolet уже сделали гоночную версию модели. За основу взяли флагманскую модификацию Colorado ZR2, которая с завода адаптирована к пересеченной местности лучше других версий пикапа, но и она получила ряд доработок. Правда, технических подробностей о новинке пока нет, что не помешало анонсировать гоночный дебют автомобиля в соревнованиях Best in the Desert уже в августе 2022 года.

Новый Chevrolet Colorado получил гоночную версию
Фото: ChevroletChevrolet

Несмотря на отсутствие детальной информации о новой модели, судя по предшественнику, новинка получит в первую очередь доработанную подвеску. И необходимый для гонок комплект деталей, обеспечивающих безопасность автомобиля.

Напомним, заводской Chevrolet Colorado ZR2 оснащается 314-сильным 2,7-литровым бензиновым турбомотором V6 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом с разными режимами движения. Модификация имеет увеличенный до 272 миллиметров дорожный просвет, оснащается продвинутыми амортизаторами Multimatic DSSV и внедорожными шинами.

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