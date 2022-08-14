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2 часа назад

На российском рынке автомобилей появится новый поставщик

Ura.Ru

Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о желании экспортировать свои машины в Россию. Компания недавно представила модель своего нового кроссовера Rira.

На российском рынке автомобилей появится новый поставщик
Фото: ТАССТАСС

«Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами», — передает слова гендиректора компании Мехди Хатиби газета International Business Times.

Также Хатиби отметил, что Iran Khodro успешно провела переговоры с Москвой, потому российский рынок и его возможности станет для компании «одним из самых важных». Экспорт новых кроссоверов в Россию начнется в течение 2022 года, резюмировал он.

В России назвали самые гниющие автомобили

Некоторые страны, включая США, государства-члены ЕС и Японию, ввели санкции против России. Правительство РФ решило обходить запрет на ввоз товаров в Россию путем параллельного импорта. В Госдуме РФ предложили ввести льготы на импорт автомобилей из-за границы. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что цены на автомобили в России начали приходить в норму.

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