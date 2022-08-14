На российском рынке автомобилей появится новый поставщик

Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о желании экспортировать свои машины в Россию. Компания недавно представила модель своего нового кроссовера Rira.

«Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами», — передает слова гендиректора компании Мехди Хатиби газета International Business Times.

Также Хатиби отметил, что Iran Khodro успешно провела переговоры с Москвой, потому российский рынок и его возможности станет для компании «одним из самых важных». Экспорт новых кроссоверов в Россию начнется в течение 2022 года, резюмировал он.