Пользователи каршеринга смогут брать автомобили в аренду на месяц

Оператор каршеринга «Делимобиль» запустил новый сервис, который позволяет взять машины компании в аренду на срок от трех до 30 дней. На первом этапе услуга доступна москвичам возрастом не менее 21 года. Кроме того, взять автомобиль на длительный срок смогут жители со стажем от двух лет, не имеющих в сервисе штрафов или аварийной истории. Уехать на таких машинах можно в разные города, однако завершить аренду необходимо в столице или в ближайших населенных пунктах Подмосковья.

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В отличие от сервисов автомобилей по подписке, в каршеринге не придется заранее бронировать машины для длительного пользования. Все доступные транспортные средства отображаются на карте по аналогии с поминутной арендой. Пользователям придется самостоятельно оплачивать парковку и бензин.

При этом зона действия такого тарифа достаточно обширна. В рамках программы пользователи смогут доехать до Набережных Челнов, Сочи, Вологды или Петрозаводска. Однако завершить аренду необходимо в Москве или Подмосковье с тем же количеством топлива, которое было в баке в момент подписания договора.

Все автомобили, предложенные по такому тарифу, лишены каршеринговой ливреи. Без оклейки «Делимобиль» предлагает исключительно модели высокого класса. К примеру, три дня аренды Mitsubishi Outlander с безлимитным пробегом обойдется пользователю в 25 000 рублей. Месяц пользования Mercedes-Benz E-класса стоит 250 000 рублей. Подобный тариф подойдет тем, кто планирует совершать ежедневные поездки в течение длительного времени.