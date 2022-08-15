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6 часов назад

Новости автомира: Mazda распорядилась снизить зависимость от китайских запчастей

Motor.ru

Mazda распорядилась снизить зависимость от китайских запчастей. От своих поставщиков Mazda требует увеличить складские запасы в Японии и по возможности перенести производство компонентов из Поднебесной. Причина — «коронавирусные» карантины в Шанхае, которые приводят к простоям. В первом квартале финансового года Mazda зафиксировала убыток 19,5 миллиарда йен (144,4 миллиона долларов), и главное объяснение финансовых потерь — локдауны в Китае.

Mazda распорядилась снизить зависимость от китайских запчастей
Фото: © Mazda© Mazda

Топ-менеджер Mazda Такеши Мукаи заявил, что хотя прямыми поставщиками его компании являются компании из Европы или Японии, у контрагентов могут быть запчасти, поступающие через Китай. Mazda пострадала от новых локдаунов больше других, ведь ранее она делала ставку на закупку комплектующих через Китай.

Очевидно, что сейчас такая стратегия ошибочна, и Mazda стремится к увеличению внутренних запасов и диверсификации производства. Кроме того, Mazda упростит структуру закупок. Старший исполнительный директор Mazda Масахиро Моро и вовсе дал понять, что эпоха глобализации осталась в прошлом.

Mazda находится на пороге глобального обновления модельного ряда, поэтому финансовые неудачи особенно болезненны. Первая партия премиум-кроссоверов CX-60 только-только поступила в продажу, а для дальнешего расширения линейки заднеприводных моделей необходимы инвестиции.

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