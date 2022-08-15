«АвтоВАЗ» перешел на пятидневную рабочую неделю

Полгода завод работал в облегченном режиме, сотрудники получали две трети оклада, некоторые были заняты хозработами на территории завода. Теперь руководство говорит не только о возвращении пятидневки, но и о шестидневном режиме работы и преодолении части дефицита комплектующих. На новые Granta, к примеру, возвращают подушки безопасности

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«АвтоВАЗ» возвращается к обычному режиму работы. Речь о производстве пять дней в неделю в несколько смен. Новый режим работы для концерна продлится две недели — далее, вплоть до декабря, будет уже шестидневка. При этом нехватка комплектующих — «ЭРА-ГЛОНАСС», системы ABS и подушек безопасности — постепенно решается. Прошел ли «АвтоВАЗ» пик кризиса?

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«АвтоВАЗ» возвращается к уже подзабытому за почти полгода режиму работы — пятидневка, да еще и в две смены будет на сборке Lada Granta и та же пятидневка, но в одну смену, — у «Нивы». Потом всю осень рабочими будут уже шесть дней в неделю, с тем же распределением смен, сообщил профсоюз предприятия. Сотрудники «АвтоВАЗа» все это время продолжали получать две трети от оклада, некоторые были заняты на хозработах на территории завода в качестве подработки. Сотрудник «АвтоВАЗа» в Тольятти Сергей ушел в плановый оплачиваемый отпуск. До этого работал как придется:

— Электросварщик ручной сварки. Такая работа у меня была до апреля. Потом был корпоративный отпуск у всех. После этого были хозработы — понятно из названия, что собой представляют: принеси, покрась. Потом уже раскидывали на другие работы. Я уже успел побыть оператором станка, не знаю, как его полное наименование.

— А кто привлекается, у тех стопроцентная зарплата, да?

— Да, как обычно. Сидишь дома — получаешь две трети.

Таким образом, «АвтоВАЗ» находился в фактическом простое почти полгода. Иногда концерн возвращался к жизни в режиме «копим комплектующие пару месяцев — собираем Granta пару недель». Производство спасали именно облегченные версии самой ходовой легковушки «АвтоВАЗа». Впрочем, особо надеяться на осеннюю работу пока не стоит — все еще может несколько раз поменяться. Сотрудники «АвтоВАЗа» могут быть уверены только за ближайшие две недели, говорит автоэксперт Роман Гуляев:

Роман Гуляев, автоэксперт

«АвтоВАЗ» сейчас очень сильно зависит от компонентов. Рынок сбыта есть, руки рабочие есть — все есть, не хватает только некоторых компонентов, которые не сразу удается импортозаместить. Очевидно, что все рассчитано. Очевидно, что были закуплены какие-то партии. Сотрудники «АвтоВАЗа» рассчитали, насколько хватит производства. И, соответственно, на эти две недели действительно возвратили нам полноценное производство. Обычно на автопроме все-таки принят так называемый принцип just in time, чтобы компоненты подвозились, условно, на день или на два, их хватало на строго ограниченное время. Но в условиях перебоя с поставками и в условиях санкций, конечно же, этот принцип не работает».

Разные источники осторожно намекают, что самую острую стадию дефицита «АвтоВАЗ» уже прошел. «ЭРА-ГЛОНАСС» уже комплектуется на Granta и «Ниву» с 1 августа, причем активация проходит вручную. Подушки безопасности, по словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, вернутся на Granta до конца августа, по «Ниве» данных нет. Из-за двух подушек стоимость Granta вырастет на 16 тысяч рублей, до примерно 700 тысяч. Сложнее всего с системой ABS, но даже тут есть конкретика — вернется эта опция, по словам Соколова, в следующем году. Как отмечают эксперты, по ABS договорились с поставщиком из Китая. Как знать, может, упрощенные модели пробудут с нами недолго, продолжает владелец проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

Олег Мосеев, владелец проекта «Автомаркетолог»

«Появление «ЭРА-ГЛОНАСС» — это решение проблемы с чипами. Возвращение подушек безопасности — значит, нашли поставщиков. По ABS, там есть проблемы, потому что были собраны машины с новыми автокомпонентами от нового поставщика китайского. С ними есть определенные проблемы. Эти машины не пошли в продажу. Вероятно, требуется еще какая-то доработка: конструктивы, сопряжение и так далее. Возвращаются критически важные комплектующие — это хорошо. Пока еще вопрос с чипами, конечно, но это пока мировая проблема: Toyota, например, опять приостанавливает производство на семи заводах. Исходя из заявлений того же «АвтоВАЗа» по тому, когда они начнут собирать «Весту», они понимают, что эту проблему с комплектующими решат к марту следующего года».

Наконец, в августе-сентябре ожидается решение руководства «АвтоВАЗа» о будущем предприятия «Лада.Ижевск», на котором собирались модели «Веста». Из простоя оно не выйдет, уведомлений о работе с понедельника сотрудники не получали, о чем сами рассказали Business FM.