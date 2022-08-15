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49 минут назад

Новости автомира: в России спрогнозировали повышение цен на топливо

Лера Букина

В Российских регионах может взлететь стоимость бензина и дизеля в связи с прекращением субсидирования железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

В России спрогнозировали повышение цен на топливо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Действовавшая до июля субсидия в размере 9,8 млрд рублей компенсировала затраты «Российских железных дорог» на перевозку топлива. Так, АЗС удавалось экономить на оплате монополисту за доставку груза.

В начале сентября рост цен может достигнуть 3–4%, полагает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. По его словам, экономия для владельца заправки составляла более миллиона рублей в месяц. Сейчас он будет вынужден компенсировать ростом стоимости, отметил собеседник.

Отмечается, что с июня ж/д тарифы повысились на 11%. Следовательно, возросли затраты заправщиков на логистику. Минэнерго и Минфин в настоящее время работают над возобновлением субсидирования перевозок топлива.

Ранее эксперты Life рассказали, что оптовые цены на бензин начнут расти, когда правительство пересмотрит параметры демпфера. За этим, по их словам, последует повышение стоимости розничных цен.

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