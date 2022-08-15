В России спрогнозировали повышение цен на топливо

В Российских регионах может взлететь стоимость бензина и дизеля в связи с прекращением субсидирования железнодорожных перевозок топлива в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). Об этом заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров.

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Действовавшая до июля субсидия в размере 9,8 млрд рублей компенсировала затраты «Российских железных дорог» на перевозку топлива. Так, АЗС удавалось экономить на оплате монополисту за доставку груза.

В начале сентября рост цен может достигнуть 3–4%, полагает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. По его словам, экономия для владельца заправки составляла более миллиона рублей в месяц. Сейчас он будет вынужден компенсировать ростом стоимости, отметил собеседник.

Отмечается, что с июня ж/д тарифы повысились на 11%. Следовательно, возросли затраты заправщиков на логистику. Минэнерго и Минфин в настоящее время работают над возобновлением субсидирования перевозок топлива.