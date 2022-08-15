В РФ могут ввести маркировку запрещенных для водителей лекарств

В МВД одобрили идею маркировать лекарственные средства, несовместимые с вождением. На сегодняшний день в стране все еще нет реестра таких препаратов, а ограничения указываются только в инструкции. При этом часто четкого запрета на употребление за рулем нет. МВД и Госавтоинспекция считают, что яркие обозначения, запрещающие садиться за руль после приема лекарств, должны быть видны сразу и размещены на упаковке.

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В действующих ПДД употребление «препаратов, ухудшающих реакцию и внимание» приравнивается к употреблению алкоголя или наркотиков. При этом врачи не могут выносить заключение о состоянии опьянения, которое требуется для суда, даже если концентрация веществ в крови очень высока, пишет «Коммерсантъ».

В МВД поддержали идею ГИБДД ввести маркировку, отметив, что вопрос информированности автомобилистов о содержании в лекарствах алкоголя, наркотических и других веществ «остается актуальным».

В июле начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков предложил систематизировать лекарства, под воздействием которых нельзя управлять машиной, а также начать маркировать их упаковки. К примеру, размещать на них перечеркнутое изображение автомобиля.

Эксперты сомневаются, что яркие картинки на коробках отпугнут водителей. Эффективнее вообще не отпускать их автомобилистам: врач должен спросить пациента, не управляет ли он автомобилем, прежде чем выписывать средство. Также они опасаются, что фармакологические компании повысят ценники из-за дополнительных расходов на маркировку.