Lamborghini анонсировала три специальные версии

Согласно отчету Lamborghini за первое полугодие, компания побила очередной рекорд продаж и распродала весь производственный план на 2023 год по предварительным заказам. Следующими на очереди идут модели Huracan и Urus, выпущенные ограниченным тиражом.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Сначала несколько цифр. Автопроизводитель смог доставить своим покупателям 5090 автомобилей за первые шесть месяцев 2022 года, что на 4,9% больше, чем в прошлом году. Оборот вырос на 30% до 1,33 млрд евро, а прибыль взлетела на 70% до 425 млн евро.

Возможно, именно поэтому компания анонсировала две новые версии роскошного кроссовера, которые скоро появятся на рынке. Никаких подробностей не сообщалось, но гибридная трансмиссия, внедорожная версия и фейслифтинг кажутся возможными на данный момент.