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59 минут назад

Новости автомира: компания Lamborghini анонсировала три специальные версии

ПроКроссовер.ру

Согласно отчету Lamborghini за первое полугодие, компания побила очередной рекорд продаж и распродала весь производственный план на 2023 год по предварительным заказам. Следующими на очереди идут модели Huracan и Urus, выпущенные ограниченным тиражом.

Lamborghini анонсировала три специальные версии
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Сначала несколько цифр. Автопроизводитель смог доставить своим покупателям 5090 автомобилей за первые шесть месяцев 2022 года, что на 4,9% больше, чем в прошлом году. Оборот вырос на 30% до 1,33 млрд евро, а прибыль взлетела на 70% до 425 млн евро.

Возможно, именно поэтому компания анонсировала две новые версии роскошного кроссовера, которые скоро появятся на рынке. Никаких подробностей не сообщалось, но гибридная трансмиссия, внедорожная версия и фейслифтинг кажутся возможными на данный момент.

Позже в этом году появится спин-офф суперкара Huracan. Несколько дней назад Lamborghini показала Huracan Sterrato, способный преодолевать пересеченную местность, в видеоролике, который вы можете найти здесь, в нашей галерее. Конкретной даты премьеры нет, но есть намеки на то, что все три автомобиля могут дебютировать в конце этого месяца.

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