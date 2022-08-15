На каршеринге теперь можно уехать далеко и надолго

Каршеринг "Делимобиль" в Москве запустил новый формат сервиса: теперь авто можно брать хоть на месяц. И уехать почти куда угодно.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сообщили "РГ" представители сервиса, пока эта услуга работает в тестовом режиме для столичных пользователей. И то не для всех. Машины в таком формате дадут пользователям от 21 года, со стажем вождения от двух лет и не имеющим в сервисе ни ДТП, ни штрафов.

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Такой формат аренды предполагает пользование автомобилем от 3 до 30 дней. В этом отношении он похож на подписку, которую в столице продвигает Anytime Prime. Но там машины нужно заранее бронировать, а здесь они просто обозначены на карте в приложении. В отличие от классического каршеринга в данном случае пользователю придется платить за парковку и бензин. Но зато все авто, которые предлагаются по такому тарифу, не оклеены в шеринговую ливрею. В результате впечатление, что арендатор - полноценный хозяин. Зона, в которой можно кататься, в приложении обозначена оранжевой линией. Крайняя точка на востоке - Набережные Челны, на юге - Сочи, на севере - Вологда, на северо-западе - Петрозаводск.

Без оклейки в "Делимобиле" - только машины высокого класса. Самая бюджетная модель - Mitsubishi Outlander: три дня шеринга с безлимитным пробегом обойдется в 25 тысяч рублей. А например, Mercedes E-класса на месяц будет стоить более 250 тысяч рублей. Вернуть машину нужно с тем же уровнем топлива, что был изначально. Завершить аренду можно только в пределах Москвы и в некоторых городах ближнего Подмосковья, они обозначены на пользовательской карте.