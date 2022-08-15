BYD готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class

В конце мая китайская компания BYD, которая так и не смогла закрепиться в России, объявила о создании премиального суббренда. Автомобили новой марки станут самыми дорогими в линейке автопроизводителя: по предварительным данным, они будут стоить от 800 тысяч до 1,5 миллиона юаней (7,2-13,6 миллиона рублей по нынешнему курсу). В распоряжении CarNewsChina оказались шпионские фотографии прототипа будущего кроссовера, который называют «китайским конкурентом Mercedes-Benz G-Class». Судя по снимкам, он получит необычный 20-дюймовый экран в салоне.

Фото: © Weixin © Weixin

BYD до сих пор не объявила название будущего люксового суббренда, однако китайские СМИ предполагают, что его назовут Xingkong (Синкун, что переводится как «звездное небо»). Первенцем новой марки станет внедорожник, который дебютирует уже в четвертом квартале этого года и встанет на конвейер в первой половине 2023-го. Именно этот автомобиль и запечатлен на свежих шпионских фотографиях.

Weixin

Это большой внедорожник с коробчатым кузовом, высоким капотом, массивной радиаторной решеткой и запаской, вынесенной на пятую дверь на манер «мерседесовского» G-Class. Дизайн автомобиля можно описать словом «брутальный» и даже «утилитарный», однако без современных трендов не обошлось – можно заметить, что у него выдвижные дверные ручки. CarNewsChina отмечает, что кузов еще далек от серийного – например, оптику прототипа как будто позаимствовали у другой модели.

Weibo

Интерьер тоже выглядит «сырым», однако некоторые интересные детали на фотографиях все же есть. Например, у пока безымянного внедорожника огромный интегрированный дисплей мультимедийной системы слегка изогнутой формы – его диагональ составляет не менее 20 дюймов. Панель приборов цифровая, а дефлекторы вентиляции причудливо возвышаются над передней панелью. Трехспицевое рулевое колесо усечено снизу.