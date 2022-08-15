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1 час назад

Новости автомира: Предприятие Роскосмоса показало электрокар

ТАСС

АО "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина" (входит в Роскосмос) продемонстрировал новый электрокар на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", передает в понедельник корреспондент ТАСС.

Предприятие Роскосмоса показало электрокар
Фото: ТАССТАСС

Посетители форума смогут увидеть электромобиль ГЕРДАКАР на улице возле павильона госкорпорации "Роскосмос".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.

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