Предприятие Роскосмоса показало электрокар

АО "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина" (входит в Роскосмос) продемонстрировал новый электрокар на международном военно-техническом форуме "Армия-2022", передает в понедельник корреспондент ТАСС.
Посетители форума смогут увидеть электромобиль ГЕРДАКАР на улице возле павильона госкорпорации "Роскосмос".
Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.