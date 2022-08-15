Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
48 минут назад

Новости автомира: в России разработали беспилотный военный грузовик «Урал»

Южный автомобиль

Производитель грузовиков «Урал» в ходе форума «Армия-2022» представил прототип первого беспилотного военного грузовика. Экспериментальная машина полностью лишена кабины и органов управления для водителя. Грузовик оснащен специальным комплексом технического зрения и уже прошел первые испытания.

В России разработали беспилотный военный грузовик «Урал»
Фото: TelegramTelegram
Telegram

Грузовик может управляться дистанционно или передвигаться автономно в режиме робота по специальной программе. Прототип беспилотника «Урал» представлен в двухцветном камуфляже. Машину можно использовать не только в военных, но и в гражданских целях. Грузовик сможет перевозить опасные грузы без водителя. Фотографии беспилотных «Уралов» опубликовал телеграм-канал «Милитарист».

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители