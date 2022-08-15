В России разработали беспилотный военный грузовик «Урал»

Производитель грузовиков «Урал» в ходе форума «Армия-2022» представил прототип первого беспилотного военного грузовика. Экспериментальная машина полностью лишена кабины и органов управления для водителя. Грузовик оснащен специальным комплексом технического зрения и уже прошел первые испытания.

Грузовик может управляться дистанционно или передвигаться автономно в режиме робота по специальной программе. Прототип беспилотника «Урал» представлен в двухцветном камуфляже. Машину можно использовать не только в военных, но и в гражданских целях. Грузовик сможет перевозить опасные грузы без водителя. Фотографии беспилотных «Уралов» опубликовал телеграм-канал «Милитарист».