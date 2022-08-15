Российская «Кама» открыла офис в Китае

Руководство отечественного производителя электромобилей «Кама» открыло офис в КНР и приступило к набору работников. В настоящее время предложено 5 вакансий. Компании требуются инженеры и юрист.

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Фирма начала поиски квалифицированного эксперта по аккумуляторам. Также компания нуждается в специалистах в вопросах интеграции эффективных систем ADAS, торможений, а также рулевого управления. Ещё нужны люди, разбирающиеся в информационных развлекательных системах.

При этом от соискателей требуют 3-7-летний опыт в подобной работе. Они должны свободно говорить на английском языке. По заявлению представителей компании «Кама», новым сотрудникам предоставят место в офисах фирмы, расположенных на территории китайского города Нанкина. График подразумевает восьмичасовой рабочий день. В неделю получается 40 часов. Не исключаются также всевозможные командировки.

По заявлению представителей пресс-службы «Кама», иностранных специалистов набирают не для того, чтобы они работали над моделями местной либо иностранной марки. Они будут заниматься созданием исключительно российского электрокара.

Первую версию прототипа электрического современного компактвэна «Кама-1» представили в 2020 году. Новая генерация электромобиля с повышенным запасом хода должна была дебютировать в 1 квартале текущего года.