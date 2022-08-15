Переход на электромобили грозит массовой безработицей

В настоящее время многие производители активно занимаются электрификацией своих автомобилей. При этом многие в ближайшие годы приняли решение полностью отойти от выпуска автомобилей с ДВС. Однако у этого имеется и обратная сторона.
В Ford и Volkswagen сообщили, что для выпуска электромобилей необходимо на 30% меньше сотрудников, нежели при производстве транспорта с традиционными двигателями. К примеру, руководство Ford уже заявило о потенциальном сокращении 8 тысяч человек.
Аналитики отметили, что на электромоторы и АКБ электрокара нужно на 40% меньше трудозатрат, нежели на производство двигателя и трансмиссии стандартной машины.
В Институте экономической политики из Вашингтона подсчитали, что в Соединенных Штатах Америки могут сократить 75 тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности к 2030 году. Такой прогноз справедлив при условии, что доля продаж электромобилей на американском авторынке достигнет 50%.
На данный момент этот показатель составляет 5%. Аналитики из Бостона сообщают, что переход на выпуск электромобилей в Европе к 2030 году закончится отказом от 630 000 сотрудников у автопроизводителей и поставщиков запчастей для транспорта с ДВС. Параллельно спрос на АКБ, развитие зарядной инфраструктуры и остальное поможет создать 580 тысяч новых вакантных мест.