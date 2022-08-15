Россиян предупредили о подорожании топлива осенью

Уже в сентябре цены на автомобильное топливо могут пойти вверх из-за прекращения субсидирования железнодорожных перевозок на Дальний Восток, что, в свою очередь приведет к подорожанию транспортировки. Согласно прогнозу, в регионах стоимость бензина и дизельного топлива увеличится примерно на 3–4 процента. При этом в Минэнерго не ожидают роста цен, и совместно с Минфином ведут работу по возобновлению субсидирования перевозок, сообщает газета «Известия».

До середины лета в стране действовали субсидии, которые компенсировали затраты РЖД на транспортировку топлива. Скидка за перевозку одной тонны топлива составляла до четырех тысяч рублей, что позволяло АЗС сэкономить на оплате монополисту за доставку груза. В июле субсидии, общий размер которых составлял 9,8 миллиарда рублей, закончились, тарифы на перевозку выросли на 11 процентов, соответственно, увеличились и затраты АЗС на логистику.

В разговоре с газетой первый зампред комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров заявил, что исчерпание финансирования перед осенне-зимним сезоном может привести к росту стоимости топлива. Он призвал выделить дополнительные средства на данную субсидию, особенно на фоне увеличения оптовых биржевых цен на топливо.

По оценкам наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», топливо в регионах может уже в сентябре подорожать на 3–4 процента, особенно в отдаленных регионах, которые географически дальше всех от НПЗ, например, в ДФО.