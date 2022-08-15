Volskwagewn патентует новый пикап

Немецкий производитель показал эскиз экстерьера грузовика в апреле текущего года. Пока что неизвестно, пойдёт ли такой электромобиль в серию.

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«Батарейное» семейство Volkswagen насчитывает несколько моделей на модульной платформе MEB, так, первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3, который вышел на европейский рынок в сентябре 2020 года, через несколько месяцев к нему присоединился электрический кроссовер ID.4. «Зелёная» линейка продолжает расти: в марте текущего года немецкий производитель полностью рассекретил однообъёмники ID. Buzz и ID. Buzz Cargo, а в начале июня на заводе в Ганновере стартовало производство пассажирской версии модели.

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Ещё в апреле текущего года Volkswagen опубликовал эскиз пикапа, созданного на базе электровэна ID. Buzz. Тогда изображение показали в рамках Всемирного дня дизайна (27 апреля). Как сообщает издание Carscoops, VW подал заявку в соответствующее ведомство на патент на версию ID. Buzz с грузовой платформой.

Изображение, которое было обнаружено в патентной заявке VW, судя по всему, является тем же самым эскизом, который появился в Сети в апреле (правда, фон был удалён). На рисунке изображён электрический пикап с «лицом» ID. Buzz, двухрядной, четырёхдверной кабиной и солидного размера грузовой площадкой. Напомним, у стандартной версии Volkswagen ID. Buzz колёсная база составляет 2988 мм, а длина равна 4712 мм.

Если проекту создания пикапа на базе Volkswagen ID. Buzz дадут «зелёный свет», то модели, вероятно, разделят технику. Пока что у вэна только один вариант «начинки»: расположенный на задней оси единственный 204-сильный электромотор, его максимальный крутящий момент равен 310 Нм. Ёмкость тяговой батареи составляет 82 кВт*ч (потребителю доступны 77 кВт*ч). Запаса хода без подзарядки хватает на 400 км, при расчёте по циклу WLTP.

Позже у автомобилей семейства ID. Buzz появятся версии с тяговыми аккумуляторами меньшей и большей ёмкости, кроме того, линейку пополнит модификация с двухмоторной электрической силовой установкой. Вероятно, её совокупная отдача составит около 300 л.с. (этой системой оснащаются «заряженные» кроссоверы Volkswagen ID.4 и ID.5, которые получили прибавку GTX к названию).