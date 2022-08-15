Автоэксперт назвал риски покупки автомобиля за рубежом

Россияне начали активно прибегать к профессиональным перекупщикам автомобилей, умеющим приобретать машины за границей. Об этом сообщает Autonews.

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Вместе с тем россиян предупреждают о рисках покупки таким способом. По словам представителя Национального союза автомобилистов (НАС) Антона Шапарина, ключевая проблема - подложные документы.

Машины с двигателями «Евро-0» могут быть ввезены как «Евро-4» или «Евро-5». Отмечается, что большое число таких автомобилей насчитывается в ОАЭ. Вместе с тем сообщается о регулярных проверках со стороны Росстандарта. Так, регистрация машины может быть аннулирована по решению ГИБДД в случае выявления «серых» документов.

Другим риском является заниженная таможенная цена автомобиля. Так, в декларации может быть указана стоимость $20 тысяч, а не $50 тысяч. Это меняет стоимость растаможки. При этом в специальных справочниках можно найти средние цены на машины. Так, если российские таможенники это обнаружат, покупатель доплатит пошлину согласно реальной стоимости машины.

Эксперт указал на то, что приобретение уже растаможенной и очищенной машины является самым надежным вариантом покупки.