В России возобновилось производство Lada Niva Travel

В базовом оснащении внедорожника 2022 модельного года - усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.

Ранее сообщалось, что монтаж оборудования для производства Lada Vesta на площадке в Тольятти закончится к марту 2023 года. Отмечается, что АвтоВАЗ в результате выйдет на объем производства до 400 тысяч автомобилей в год. Последняя Vesta в Ижевске была выпущена 4 августа.