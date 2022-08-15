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34 минуты назад

Новости автомира: в России возобновилось производство Lada Niva Travel

Лера Букина

«АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

В России возобновилось производство Lada Niva Travel
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«"АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года», — говорится в сообщении автопроизводителя.

Отмечается, что Lada Niva Travel наделили системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала.

В базовом оснащении внедорожника 2022 модельного года - усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.

Ранее сообщалось, что монтаж оборудования для производства Lada Vesta на площадке в Тольятти закончится к марту 2023 года. Отмечается, что АвтоВАЗ в результате выйдет на объем производства до 400 тысяч автомобилей в год. Последняя Vesta в Ижевске была выпущена 4 августа.

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