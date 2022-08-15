В России возобновилось производство Lada Niva Travel

«АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.
«"АвтоВАЗ" объявляет о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel. 15 августа началась сборка автомобилей 2022 модельного года», — говорится в сообщении автопроизводителя.
Отмечается, что Lada Niva Travel наделили системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала.
В базовом оснащении внедорожника 2022 модельного года - усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.
Ранее сообщалось, что монтаж оборудования для производства Lada Vesta на площадке в Тольятти закончится к марту 2023 года. Отмечается, что АвтоВАЗ в результате выйдет на объем производства до 400 тысяч автомобилей в год. Последняя Vesta в Ижевске была выпущена 4 августа.