Скучно и точка: купе Infiniti Q60 отправится в отставку

Дебютировавшая в 2016 году стильная «двухдверка» не нашла должного отклика у покупателей и через несколько месяцев её рыночная карьера завершится, прямого наследника у Infiniti Q60 не будет.

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Слухи о приближающейся отставке Infiniti Q60 муссируются в американских СМИ уже больше года, но только на прошлой неделе представитель премиальной марки компании Nissan подтвердил журналу Car and Driver, что производство купе продлится только до конца 2022 года, поскольку Infiniti «фокусируется на наиболее популярных сегментах рынка, в частности на внедорожниках и кроссоверах, а также на грядущих электрических моделях, которые будут производиться в США». Infiniti Q60 поставляется в Северную Америку из Японии, с европейского рынка марка Infiniti полностью ушла, у российских дилеров купе Infiniti Q60 исчезли ещё в первой половине прошлого года.

Колеса.ру

Первый полный год продаж — 2017-й — стал для Infiniti Q60 в США самым успешным, тогда модель разошлась тиражом 10 751 шт., дальше спрос пошёл на спад. По итогам первой половины текущего года продажи Infiniti Q60 в США составили 1403 шт., что на 8% меньше, чем в январе-июне 2021-го. Для сравнения скажем, что BMW 4 серии в первом полугодии продана в США в количестве 14 025 шт. (+12%), Audi A5 — 8624 шт. (-24%), Lexus RC — 1150 шт. (-32%). В целом продажи Infiniti в первом полугодии 2022 просели в США на 41% до 21 805 шт.

Колеса.ру

На старте карьеры у Infiniti Q60 был неплохой потенциал: эффектный дизайн американцам понравился, платформа FM с продольным расположением силового агрегата и базовым задним приводом обещала интересную управляемость. Увы, на деле оказалось, что Infiniti Q60 едет невыразительно, большого азарта в повадках «двухдверки» американские СМИ не обнаружили, а для моделей такого типа это важно. Вдобавок разработчики поскупились на оригинальный интерьер для Infiniti Q60 и «воткнули» в него скучную переднюю панель от родственного седана Q50 вместе с не самой удобной двухэкранной центральной консолью.

Сейчас Infiniti Q60 предлагается в США только с 3,0-литровым бензиновым битурбомотором V6 мощностью 304 либо 405 л.с., коробка передач — только 7-ступенчатый «автомат», привод — задний либо полный. Купе в базовой комплектации Pure стоит от 41 700 долларов — на несколько тысяч дешевле, чем все основные конкуренты, но покупателей всё равно мало.