Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
56 минут назад

Новости автомира: Бельгийский водитель проехал без сознания 25 километров

Мир24иещё 1

В Бельгии водитель потерял сознание во время движения и смог проехать в таком состоянии около 25 километров. Мужчина каким-то чудом не попал в ДТП, пишет местное издание Le Soir.

Потерявший сознание водитель проехал 25 км без ДТП
Фото: UnsplashUnsplash

Как отмечается, инцидент произошел в минувшие выходные. Бельгиец двигался по шоссе на своем Renault Clio. Вскоре он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Тем не менее активированный круиз-контроль и система удержания машины по полосе продолжили движение в режиме автопилота.

Странный автомобиль вскоре заметили сотрудники полиции, которые патрулировали участок трассы. По их словам, они увидели машину, которая ехала сама по себе. Стражи порядка предприняли попытку принудительно затормозить Renault. В результате автомобиль задел защитный барьер на трассе и остановился.

На место вскоре вызвали врачей, которые привели бельгийца в сознание. Сейчас его состояние не вызывает беспокойства. Другие участники дорожного движения тоже не пострадали.

За какие нарушения автомобилиста могут арестовать

Напомним, весной в Италии сотрудник полиции сумел на ходу перебраться в кабину грузовика и остановить его, после того как водитель автомобиля потерял сознание.

Автоновости,Renault Clio,Renault,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители