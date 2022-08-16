Потерявший сознание водитель проехал 25 км без ДТП

В Бельгии водитель потерял сознание во время движения и смог проехать в таком состоянии около 25 километров. Мужчина каким-то чудом не попал в ДТП, пишет местное издание Le Soir.

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Как отмечается, инцидент произошел в минувшие выходные. Бельгиец двигался по шоссе на своем Renault Clio. Вскоре он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Тем не менее активированный круиз-контроль и система удержания машины по полосе продолжили движение в режиме автопилота.

Странный автомобиль вскоре заметили сотрудники полиции, которые патрулировали участок трассы. По их словам, они увидели машину, которая ехала сама по себе. Стражи порядка предприняли попытку принудительно затормозить Renault. В результате автомобиль задел защитный барьер на трассе и остановился.

На место вскоре вызвали врачей, которые привели бельгийца в сознание. Сейчас его состояние не вызывает беспокойства. Другие участники дорожного движения тоже не пострадали.