Автомобили Ford научат "рисовать" на дороге фарами

Компания Ford работает над умными фарами, с помощью которых можно будет проецировать предупреждающие символы на дорогу прямо перед автомобилем. Это могут быть как пиктограммы, информирующие о резком повороте или гололедице, так и более сложные «рисунки». Например, траектория безопасного объезда велосипедиста или ограничительные линии, по которым можно оценить ширину машины на парковке.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Проецировать предупреждающие символы на дорогу умеют фары Mercedes-Benz S-Class и нового Range Rover Sport. Но теперь об аналогичной технологии заговорили и в Ford.

Американский производитель намерен сделать вождение в темное время суток более безопасным. Причем не только для водителя, но и для пешеходов, поскольку фары, о которых идет речь, смогут рисовать «зебры», если они, к примеру, плохо различимы.

Фары с высоким разрешением, подключенные к навигационной системе, смогут пиктограммами предупреждать водителя о поворотах, спусках или подъемах. Также с помощью оптики можно информировать об изменении погодных условий либо происшествиях, рисовать траекторию для безопасного объезда велосипедиста и проецировать ограничительные линии, по которым проще ориентироваться, скажем, при парковке большого внедорожника.