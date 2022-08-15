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48 минут назад

Новости автомира: Автомобили Ford смогут фарами «рисовать» подсказки на дороге

Motor.ru

Компания Ford работает над умными фарами, с помощью которых можно будет проецировать предупреждающие символы на дорогу прямо перед автомобилем. Это могут быть как пиктограммы, информирующие о резком повороте или гололедице, так и более сложные «рисунки». Например, траектория безопасного объезда велосипедиста или ограничительные линии, по которым можно оценить ширину машины на парковке.

Автомобили Ford научат "рисовать" на дороге фарами
Фото: Motor.ruMotor.ru

Проецировать предупреждающие символы на дорогу умеют фары Mercedes-Benz S-Class и нового Range Rover Sport. Но теперь об аналогичной технологии заговорили и в Ford.

Американский производитель намерен сделать вождение в темное время суток более безопасным. Причем не только для водителя, но и для пешеходов, поскольку фары, о которых идет речь, смогут рисовать «зебры», если они, к примеру, плохо различимы.

Фары с высоким разрешением, подключенные к навигационной системе, смогут пиктограммами предупреждать водителя о поворотах, спусках или подъемах. Также с помощью оптики можно информировать об изменении погодных условий либо происшествиях, рисовать траекторию для безопасного объезда велосипедиста и проецировать ограничительные линии, по которым проще ориентироваться, скажем, при парковке большого внедорожника.

На «Мерседесах» всё работает примерно так же. В зависимости от того, какие ассистирующие системы включены, фары могут выводить на дорогу предупреждения об ограничениях скорости, объектах в мертвых зонах, зоне дорожных работ, расстоянии до впереди идущего автомобиля либо местоположение пешехода.

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