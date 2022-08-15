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44 минуты назад

В Иране решили экспортировать авто на российский рынок

Лера Букина

Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о намерении заняться экспортом своих машин на территорию России. Об этом сообщает газета International Business Times, передает Ura.ru.

В Иране решили экспортировать авто на российский рынок
Фото: ТАССТАСС

Компанией недавно была представлена модель своего нового кроссовера Rira.

«Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами», — отметил гендиректор компании Мехди Хатиби, слова которого приводит газета.

По его словам между компанией и иранской стороной состоялись переговоры. Так, рынок РФ и его возможности станут для компании «одним из самых важных», указал Хатиби.

Сообщается о планах начать экспорт новых кроссоверов в Россию в течение текущего года.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти.

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