В Иране решили экспортировать авто на российский рынок

Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о намерении заняться экспортом своих машин на территорию России. Об этом сообщает газета International Business Times, передает Ura.ru.

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Компанией недавно была представлена модель своего нового кроссовера Rira.

«Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами», — отметил гендиректор компании Мехди Хатиби, слова которого приводит газета.

По его словам между компанией и иранской стороной состоялись переговоры. Так, рынок РФ и его возможности станут для компании «одним из самых важных», указал Хатиби.

Сообщается о планах начать экспорт новых кроссоверов в Россию в течение текущего года.