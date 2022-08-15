В Иране решили экспортировать авто на российский рынок

Ведущий автопроизводитель Ирана Iran Khodro заявил о намерении заняться экспортом своих машин на территорию России. Об этом сообщает газета International Business Times, передает Ura.ru.
Компанией недавно была представлена модель своего нового кроссовера Rira.
«Мы собираемся уделять особое внимание российскому рынку, а также думаем о партнерстве с российскими инвесторами», — отметил гендиректор компании Мехди Хатиби, слова которого приводит газета.
По его словам между компанией и иранской стороной состоялись переговоры. Так, рынок РФ и его возможности станут для компании «одним из самых важных», указал Хатиби.
Сообщается о планах начать экспорт новых кроссоверов в Россию в течение текущего года.
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