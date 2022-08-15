В России представили обновленную версию внедорожника «Стрела»

Согласно сведениям Telegram-канала «Милитарист», такой автомобиль будет иметь две версии исполнения — военную и гражданскую. Также было отмечено, что новая модель обладает полностью уникальным кузовом, в отличие от предшественника, кузов которого был построен на грузовике «Газель Next».

При этом, как подчеркивают специалисты, шасси и остальные части технической конструкции будут унифицированы с элементами легких моделей ГАЗ.

Предполагается, что под капотом внедорожника будет оборудован либо 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, либо довольно перспективный российско-китайский турбированный дизельный силовой агрегат Foton.

Ожидаемая производительность моторов составит от 157 до 200 лошадиных сил. В сочетании с ними будет работать механическая коробка переключения передач.