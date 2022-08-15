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53 минуты назад

Новости автомира: в России представили обновленную версию внедорожника «Стрела»

FBM.ru

Согласно сведениям Telegram-канала «Милитарист», такой автомобиль будет иметь две версии исполнения — военную и гражданскую. Также было отмечено, что новая модель обладает полностью уникальным кузовом, в отличие от предшественника, кузов которого был построен на грузовике «Газель Next».

В России представили обновленную версию внедорожника «Стрела»
Фото: FBM.ruFBM.ru

При этом, как подчеркивают специалисты, шасси и остальные части технической конструкции будут унифицированы с элементами легких моделей ГАЗ.

Предполагается, что под капотом внедорожника будет оборудован либо 2,8-литровый двигатель Cummins ISF, либо довольно перспективный российско-китайский турбированный дизельный силовой агрегат Foton.

Ожидаемая производительность моторов составит от 157 до 200 лошадиных сил. В сочетании с ними будет работать механическая коробка переключения передач.

Даже приблизительная дата начала производства обновленной версии «Стрелы» на текущий момент неизвестна, однако представлен предварительный прайс, который составляет от 2,5 до 2,7 млн рублей в зависимости от комплектации.

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