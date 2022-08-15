Aston Martin показал уникальный суперкар для избранных

Отделение Q by Aston Martin представило очередной проект — спидстер DBR22. Пока это концепт, но через некоторое время он превратится в лимитированный суперкар для избранных клиентов марки. В основе двухдверки лежит модель V12 Speedster. Однако у DBR22 оригинальный кузов, модифицированное шасси и двигатель с собственными настройками, развивающий 715 лошадиных сил и 753 Нм крутящего момента.

Фото: motor.ru motor.ru

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Теперь к числу творений Q by Aston Martin присоединится и концепт DBR22, черпающий вдохновение в гоночных DBR1 и DB3S. Двухдверка построена на модифицированном шасси V12 Speedster и оснащена форсированным до 715 лошадиных сил двенадцатицилиндровым двигателем.

Вдобавок к этому DBR22 щеголяет новым кузовом с минимальным количеством стыков, «открытой пастью» на передке, задней оптикой во всю ширину кормы и перфорированной накладкой под ней для отвода горячего воздуха.

Правда, невидимых глазу изменений тоже немало. Так, задний подрамник собран из распечатанных на 3D-принтере алюминиевых элементов, а спереди и сзади стоят уникальные панели жесткости. У DBR22 собственные настройки адаптивных амортизаторов и рулевого механизма, что обеспечивает более точную обратную связь.

Оригинальный софт используется в том числе для восьмидиапазонного автомата с подрулевыми переключателями и двигателя — битурбомотора V12 5.2. На DBR22 стоит ещё одна из разновидностей агрегата AE31 от V12 Speedster и V12 Vantage, которая отличается отдачей: 715 лошадиных сил против 700 при неизменных 753 Нм крутящего момента.

Впрочем, лишние «лошадки» никак не повлияли на динамику разгона до 60 миль в час (97 км/ч): у концепта это занимает те же 3,4 секунды, что и у V12 Speedster.