MINI неожиданно повысила цены на автомобили в России

Представители компании MINI опубликовали в рамках отечественного сайта новые ценники своих транспортных средств. В последний раз стоимость моделей меняли в феврале текущего года.

Фото: Car.ru Car.ru

По заявлению руководства, в зависимости от рассматриваемой модели, транспортные средства подорожали от 137 000 до 610 000 руб. Трёхдверная версия MINI One в кузове хэтчбек стала дороже на 9,9–22,1%. Ценники на авто составляют от 2,64 до 3,67 млн. руб. Теперь пятидверная вариация хэтча расценивается не меньше 2,7 млн. руб. Это на 17,5% больше в сравнении с зимними показателями.

Модель Clubman подорожала на 4,2 – 19,2%. Рекомендованные ценники начинаются от 3 млн. руб. При этом «заряженная» John Cooper в исполнении Works, оснащаемая 306-сильной силовой установкой, стоит 4,62 млн. руб.

Расценки на кросс Countryman начинаются от 3.12 млн. руб. В зависимости от модификации модель подорожает на 5,8 – 17,4%.

Поставки транспортных средств MINI и материнской фирмы BMW на российский авторынок завершили в первой половине марта текущего года. По заявлению руководства баварской фирмы, компания не собирается окончательно покидать рынок.

Раньше британская марка представила концептуальную версию кросса Aceman. Это транспортное средство призвано продемонстрировать будущее перспективное направление дизайна бренда.

Для модели предусмотрена электрическая силовая установка. Автотранспорт похвастается новыми опциями и свежей концепцией отделки автомобильного салона. В ней приняли решение полностью отказаться от использования такого материала, как кожа.