Индийский производитель скутеров создаст дальнобойный электрокар

Индийская компания Ola Electric, специализирующаяся на создании электрических скутеров, объявила о планах запустить собственное производство электромобилей в 2024 году. Главной особенностью будущей новинки станет запас хода в 500 километров. Кроме того, марка планируют разработать полноценную экосистему для своих моделей, которая позволит собирать машины на одном автозаводе.

Фото: Ola Electric Ola Electric

По словам генерального директора Ola Electric Бхавиша Аггарвала, компания не планирует напрямую конкурировать с такими крупными корпорациями как Tesla, продукция которых нацелена исключительно на западные рынки. Индийская марка планирует стать лидером категории небольших автомобилей, скутеров, а также мотоциклов, на которые мировой спрос еще выше.

Топ-менеджер заявил, что первый электромобиль компании сможет разгоняться до «сотни» всего за четыре секунды. При этом запас хода на одном заряде аккумулятора составит 500 километров.

Ola Electric

Кроме того, батарейную новинку оборудуют самыми передовыми техническими решениями. Ola Electric планирует разработать уникальную экосистему электрокаров, которая позволит производить различные транспортные средства, а также батареи и другие комплектующие на одном предприятии. Запустить серийное производство электромобилей планируется в 2024 году.