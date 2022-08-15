В Перми изъяли контрафактное масло на 100 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция Перми пресекла деятельность преступной группы, которая расфасовывала контрафактное моторное масло под чужими товарными знаками. Ущерб от их деятельности составил более 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Установлено, что нелегальный цех по разливу масла работал в Перми уже несколько лет. Дешёвое масло для двухтактных двигателей преступники выдавали за продукцию известных мировых производителей. По словам Волк, в ходе осмотра складских помещений было обнаружено более 95 тонн готовой к продаже фальсифицированной продукции, 113 тонн сырья для ее производства, 40 тыс. пустых канистр различного объема и около 30 тысяч этикеток.

Производители канистр и этикеток, которые поставляли свою продукцию злоумышленникам, были установлены полицей. В их отношении было возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Изъятое масло направлено владельцам торговых марок для официального подтверждения его контрафактности. Устанавливается сумма ущерба, причиненного компаниям-правообладателям. По предварительным расчетам, она может превысить 100 млн рублей», – заключила Ирина Волк.