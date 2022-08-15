Электросамокаты предложили внести в ПДД

Миронов напомнил, что многие происшествия, особенно с участием пешеходов, не фиксируются, а Верховный суд России постановил, что управляющие электросамокатами считаются за пешеходов. При этом количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности только за последние шесть месяцев составило 370 случаев, среди которых есть и происшествия со смертельным исходом. Это на 174 процента больше, чем было в прошлом году.