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51 минуту назад

Электросамокаты предложили внести в ПДД

Елена Прошина

Руководитель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил как можно скорее внести в Правила дорожного движения электросамокаты другие средства индивидуальной мобильности. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Электросамокаты предложили внести в ПДД
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Миронов напомнил, что многие происшествия, особенно с участием пешеходов, не фиксируются, а Верховный суд России постановил, что управляющие электросамокатами считаются за пешеходов. При этом количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности только за последние шесть месяцев составило 370 случаев, среди которых есть и происшествия со смертельным исходом. Это на 174 процента больше, чем было в прошлом году.

«Никаких прав и обязанностей, как, например, у велосипедистов, у владельцев этих устройств нет. То есть они, будучи в статусе пешехода, должны гонять по тротуарам, что опасно для них и для окружающих», – объяснил свою точку зрения Сергей Миронов в своём Telegram-канале.

Ранее Московская городская Дума предложила ввести в столичных школах уроки обучения езде на электросамокатах.

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