Энциклопедия автомобильной истории – новый просветительский проект Quto.ru и Национальной электронной библиотеки

Редкие издания о становлении автомобильной культуры в России и СССР в цифровом формате из архивов Национальной электронной библиотеки (НЭБ)

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Портал с уникальным контентом для автомобилистов Quto.ru (входит в медиахолдинг Rambler&Co) совместно с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) впервые собрал и систематизировал для читателей редкие книги времён Российской Империи и СССР об истории автомобилей и практики автомобилизма, которые неразрывно связаны с историей и развитием нашей страны.

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В «Библиотеке» на сайте Quto.ru пользователям доступны самые специфические подробности: например, сколько стоили опции комфорта в машинах дореволюционной России или какими были правила дорожного движения в начале ХХ века. Новый раздел будет постоянно пополняться раритетными изданиями – книгами, сборниками, учебными пособиями, каталогами, прейскурантами, изобразительными материалами, отражающими различные этапы развития автомобильной культуры нашей страны. В нём уже содержатся материалы о том, как выбирали автомобиль в 1913 году или какая посадка считалась правильной за рулём в 1915. Каждую пятницу в разделе будут появляться новые оцифрованные материалы, которые не придётся искать в архивах, а удобно прочесть в одном месте на странице проекта.

Максим Ракитин, главный редактор Quto.ru: «"Библиотека" от Quto.ru и НЭБ – уникальный шанс прикоснуться к истории, познакомиться с порой наивными, но очень забавными взглядами на автомобиль и приобщиться к российской автомобильной культуре, которой уже больше 100 лет. Партнёрство с Национальной электронной библиотекой позволяет нам создать большую базу исторических публикаций, своего рода автомобильную энциклопедию».

Денис Арендарчук, заместитель руководителя проектного офиса НЭБ: «Портал Национальной электронной библиотеки, без сомнений, содержит в себе немало документов, в которых можно почерпнуть любопытнейшие факты и сведения. Для нас крайне ценно видеть, как эксперты из различных областей изучают архивы НЭБ, находят то, что не всегда лежит на поверхности и создают новое знание, объединяя материалы в тематические подборки и коллекции. Благодаря совместному проекту с Quto.ru, уверен, многие автолюбители смогут проследить историю появления автомобиля и автомобильной промышленности в России».