Mercedes показал салон кроссовера EQE SUV с гиперэкраном

Компания Mercedes опубликовала официальные фотографии новой модели EQE SUV, который, как заявляет автопроизводитель, будет одним из лидеров по свободному пространству в салоне.

Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz

Интерьер Mercedes EQE SUV унифицирован с флагманскими EQS. По крайней мере, в версии с опциональным гиперэкраном во всю ширину торпедо. У седана EQE диагональ приборной панели равна 12,3 дюйма, столько же у пассажирского экрана, у мультимедиа 17,7 дюйма. В базовом варианте будут только два раздельных экрана.

Кроссовер построен на "большой электрической платформе Mercedes-EQ", говорится в сообщении. Вероятно, речь идёт о модульной архитектуре MEA (Modular Electric Architecture). У EQS и EQS SUV она работает с напряжением 396 Вольт (как у Tesla) и поддерживает зарядку на терминалах с постоянным током мощностью до 200 кВт, для седана EQE мощность уменьшена до 170 кВт - такой же показатель, скорее всего, будет и у кроссовера.

MEA предусматривает возможность создания как заднеприводных версий, так и вариантов с моторами на обеих осях. Седан EQE получил AMG-версии мощностью 476 и 687 л.с. Максимальная ёмкость батареи составляет 90,6 кВт·ч, которой хватает максимум на 545 км. Для кроссовера показатель автономности будет ниже.

EQE имеет опциональную возможность оснащения полноуправляемым шасси, пневматической подвеской и даже фарами Digital Light с функцией "рисования" на дороге подсказок для водителя.

Mercedes-Benz