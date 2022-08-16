Первый седан в истории Exeed сфотографировали во время тестов

Месяц назад состоялась презентация будущих новинок Exeed, среди которых был заявлен электрический седан E03. Тогда сообщалось, что эта модель станет первым автомобилем премиального суббренда Chery с таким типом кузова: ему прочили разгон с места до «сотни» за три секунды и запас хода на уровне 700 километров. Теперь же в распоряжении китайских СМИ появились первая шпионская фотография новинки, которую заметили на дорогах общего пользования во время испытаний.

Фото: © Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети © Китайские автомобили» со ссылкой на соцсети

В настоящее время марка Exeed представлена моделями LX, TXL и VX, и все они продаются в том числе на российском рынке. В скором времени к ним присоединится кроссовер AtlantiX, который будет комплектоваться двухлитровым бензиновым двигателем в связке с восьмидиапазонным автоматом. Эту модель тоже ждут в России.

Позже гамма пополнится и электрическим седаном E03, испытания которого уже начались. Как сообщает портал «Китайские автомобили», кузов четырехдверки будет изготовлен из стали и алюминия, а за основу возьмут платформу SiC 800 В. E03 прочат аккумуляторы CATL нового поколения и быструю зарядку: пополнить запас энергии с 10 до 80 процентов можно будет всего за 10 минут.

Exeed

Будущему электрическому седану обещают интеллектуальную систему управления от Huawei, флагманский чип 8295 от Qualcomm, аудиосистему с 23 динамиками, активное шумоподавление и автопилот, приближенный к третьему уровню по классификации SAE. Автомобиль с такой системой может ускоряться, тормозить и даже менять полосу движения без участия водителя.