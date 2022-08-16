Верховный суд объяснил, когда страховщик не может отказать в выплате

Если автомобиль не был предоставлен для осмотра страховщику после аварии, это не означает, что страховая компания может на таком основании отказать в выплате. Это не единственное условие. Во всяком случае, на данное обстоятельство указывает Верховный суд уже не в первом своем решении.

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Авария произошла еще в 2017 году. Однако даже сегодня пострадавшему еще не удалось получить возмещение ущерба по ОСАГО от страховой компании. Дело погрязло в судебных дрязгах.

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Итак, в 2017 году некто Сарип попал в аварию. В его автомобиль врезался другой. Вина второго водителя установлена. Примечательно, что автомобиль Сарипа не был застрахован по ОСАГО. Но второй автомобиль такую страховку имел. А так как Сарип не был виновником, то имеет полное право на возмещение ущерба от страховой компании, в которой застрахована ответственность водителя, устроившего ДТП.

Как следует из материалов дела, автомобиль пострадавшего получил повреждения, при которых не мог перемещаться самостоятельно. Поэтому пострадавший назначил место осмотра автомобиля. Однако в назначенный день и час представитель страховой компании не обнаружил ни автомобиля, ни пострадавшего на месте осмотра.

После этого сам страховщик назначил дату и время осмотра. Но пострадавший не предоставил автомобиль. Тогда страховщик предложил автовладельцу назначить место и время осмотра. И тот это сделал. Но на сей раз на место осмотра не пришел представитель страховщика, хотя был уведомлен официально. Однако на месте присутствовал оценщик, который посчитал, сколько будет стоить восстановление автомобиля с учетом износа, а также без него.

Страховщик был уведомлен, но не явился, оценка произведена - всего этого достаточно для получения компенсации. И автовладелец обратился к финансовому уполномоченному. Однако омбудсмен в этой компенсации отказал. Он направил автомобиль в некую компанию для проведения независимой экспертизы, но в компании ответили, что ее невозможно провести, поскольку автомобиль отремонтирован. Еще бы. Полтора года прошло с момента ДТП. Тогда начались судебные разбирательства.

Суд первой инстанции назначил судебную экспертизу, которая подтвердила, что автомобиль получил повреждения в результате ДТП. И даже составил калькуляцию стоимости восстановления автомобиля, несмотря на то что машина уже была отремонтирована.

Однако для суда первой инстанции это не стало аргументом. Он решил, что раз автовладелец не показал искалеченную машину страховщику, то и возмещение ущерба он получить не достоин. С этим согласились и апелляционный, и кассационный суды.

Однако не согласился Верховный суд. Он посчитал, что непредставление поврежденного авто на осмотр либо выполнение его ремонта или утилизации до организации страховщиком осмотра не влекут безусловного отказа в выплате потерпевшему страхового возмещения.

Эти обстоятельства могут служить основанием для отказа в страховом возмещении только в том случае, если непредставление поврежденного транспортного средства на осмотр не позволяет достоверно установить наличие страхового случая и размер убытков.

Верховный суд отметил, что в этом деле факт повреждения автомобиля, характер повреждений можно было установить из проведенной судебной экспертизы. Эксперты же, в свою очередь, использовали акт осмотра и фотоматериалы, выполненные при самостоятельной экспертизе пострадавшим, административный материал по ДТП, в котором были и перечень, и характер повреждений транспортных средств, а также материалы самого судебного дела.

По непонятной причине суды игнорировали эти доказательства. Несмотря на то что сами назначили такую проверку. Они уперлись в пункт, который устанавливает возможность отказа в выплате, если машина не была предоставлена на осмотр. Но этот пункт имеет свои условия: в том случае если факт ДТП или повреждения невозможно установить. В данной ситуации факт ДТП подтвержден протоколами ГИБДД, а повреждения установлены не только независимой, но и судебной экспертизами.

На этих основаниях ВС вернул дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.