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2 часа назад

Ласточка, Котик и Валера: как россияне называют свои авто

Мария Иванова

Немногим меньше половины россиян, принявших участие в опросе, дают имена своим автомобилям. Такой ответ дали 45% респондентов. Наиболее популярные имена, которыми автомобилисты называют свои транспортные средства — Ласточка, Девочка, Красавчик, Котик, Валера и Вова. Результаты опроса, проведенного онлайн-гипермаркетом товаров для строительства и дома, оказались в распоряжении "Известий".

Ласточка, Котик и Валера: как россияне называют свои авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Почти половина (49%) респондентов считают машину своим лучшим другом, а 28% — членом семьи. Пятая часть опрошенных (20%) назвала автомобиль обычным средством передвижения, а 3% сказали, что авто — это нечто большее, чем родственник или друг.

Подавляющая часть опрошенных (84%) считает, что их машина имеет половую принадлежность. Большинство респондентов (69%) полагают, что автомобиль — это мужчина, 15% относят свое авто к женскому полу.

В наличии особых ритуалов при общении с машиной признались 71% участников исследования. Например, 48% благодарят свой автомобиль, 42% считают, что на него нельзя ругаться.

Социологический опрос проводится в августе 2022 года. В нем приняли участие свыше 1,5 тысяч человек из всех регионов РФ.

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