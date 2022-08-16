«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta Classic' 22 с подушками безопасности

«На "АвтоВАЗе" началась сборка автомобилей с подушками безопасности, первые несколько Lada Granta Classic' 22 уже сошли с конвейера, в дальнейшем на линии сборки будут присутствовать автомобили как с подушками, так и без этой опции, все будет зависеть от наличия соответствующих комплектующих», — указано в сообщении.