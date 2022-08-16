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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta Classic' 22 с подушками безопасности

Лера Букина

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к производству модели Lada Granta Classic' 22, которая оснащена подушками безопасности. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» Avtograd News.

«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta Classic' 22 с подушками безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На "АвтоВАЗе" началась сборка автомобилей с подушками безопасности, первые несколько Lada Granta Classic' 22 уже сошли с конвейера, в дальнейшем на линии сборки будут присутствовать автомобили как с подушками, так и без этой опции, все будет зависеть от наличия соответствующих комплектующих», — указано в сообщении.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов предупредил, что цена автомобиля Lada, который имеет в комплектации подушку безопасности, повысится на 8 тысяч рублей. Также отмечается, что цена поднимется на 16 тысяч рублей при наличии двух подушек безопасности в автомобиле.

Также сообщается о планах компании в предстоящем году вернуть на автомобили Lada антиблокировочную систему тормозов (АБС).

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о возобновлении производства внедорожника Lada Niva Travel на заводе в Тольятти. Отмечается, что Lada Niva Travel наделили системой постоянного полного привода с возможностью подключения понижающей передачи и блокировки межосевого дифференциала.

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