«АвтоВАЗ» начал продажи коммерческих версий модели Lada Granta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи коммерческих автомобилей Lada Granta 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

«В линейку коммерческих Lada Granta входят 11 моделей с различными типами грузового отсека, в том числе открытый борт, удлиненная платформа, фургон объемом 3,5-3,9 м3, изотермический фургон и изотермический фургон с холодильной установкой», — говорится в сообщении.

Автомобили оснащаются двухместной кабиной и 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.