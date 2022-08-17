Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
25 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» начал продажи коммерческих версий модели Lada Granta

Газета.Ruиещё 1

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажи коммерческих автомобилей Lada Granta 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«АвтоВАЗ» начал продажи коммерческих версий модели Lada Granta
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

«В линейку коммерческих Lada Granta входят 11 моделей с различными типами грузового отсека, в том числе открытый борт, удлиненная платформа, фургон объемом 3,5-3,9 м3, изотермический фургон и изотермический фургон с холодильной установкой», — говорится в сообщении.

Автомобили оснащаются двухместной кабиной и 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В базовое оснащение Lada Granta 2022 модельного года входит усилитель руля, система ЭРА-ГЛОНАСС, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер и аудиоподготовка. У машин нет подушки безопасности и антиблокировочной системы тормозов (АБС).

Автоновости,Lada Granta,Lada,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители